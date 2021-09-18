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السبت، 18-09-2021 02:59 م

سمية الخشاب تكشف عن اسمها الحقيقي

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن إسمها الحقيقي الذي هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، وقالت إن اسم والدتها هو لولو، واسم جدتها محفوظة، وأضافت أنها من مواليد 20 تشرين الأول/أكتوبر، وبرجها الميزان.

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ورفضت أن تصرح بعمرها، قائلة :"العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي"، وذلك خلال حلولها ضيفة على أبلة فاهيتا والدمية كارو عبر قناة ON.

 

وقالت سمية إن أسماء الدلع التي يطلقها عليها البعض هي سمسم وسوسكا وسوسو وسوكا، وكشفت أنها ذهبت إلى المأذون 5 مرات.

 

وقالت إن من أكثر الفنانين الذين كانت تضع لهم بوسترات في غرفة نومها ميادة الحناوي ومحمد منير.

 

المصدر - الفن 

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