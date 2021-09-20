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الإثنين، 20-09-2021 12:19 م

سمية الخشاب وناصر القصبي يحصلان على مليون ريال سعودي - صور

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الوكيل الإخباري - اعلنت الممثلة سمية الخشاب خلال الساعات الاخيرة فوزها بمبلغ مليون ريال سعودي في برنامج "من سيربح المليون ، مع الاعلامي اللبناني جورج قرداحي وزير الاعلام في لبنان حاليا.

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وشاركت سمية الخشاب على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من الحلقة .

 

تعرض هذه الحلقات بمناسبة مرور 30 سنة على انطلاق قنوات mbc. وسيتم التبرع بالمبلغ الذي تمكنت من حصده بمساعدة الفنان السعودي ناصر القصبي لصالح الاعمال الخيرية شهدت الحلقة مشاركة فنانين آخرين هم ظافر العابدين مع ريم عبدالله ويسرا مع باسل خياط وتم تصويرها في مدينة لشبونه يوم الاربعاء الماضي.



 

المصدر - الفن 

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