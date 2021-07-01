سميرة سعيد تؤكد شعورها بالقلق تجاه دخول ابنها مجال التمثيل

الوكيل الإخباري - أطلت الديفا سيمرة سعيد على جمهورها بحلقة غنائية خاصة عبر برنامج "أهلا وزحمة " مع باسم كميل وسارة المنذر لتكشف عن أسرار أحدث أعمالها الغنائية "الساعة إتنين بليل " وتتحدث عن مفاجآتها القادمة للجمهور.

اضافة اعلان



أغنية السبعينات

أكدت سميرة سعيد أن الأغنية القادمة التي ستقوم بطرحها خلال أيام هي أغنية" Mon Cheri والتي ستظهر بها بإطلالة السبعينات، وقد إنتهت سميرة سعيد من تصويرها قبل فترة وستطرحها بعد ما يقرب من 12 يوماً.



وذكرت سميرة سعيد أن سبب إعجابها بأغنيتها الأخيرة "الساعة إتنين بليل " هي أنها أغنية "دمها خفيف " وتتتناول حالة الملل العامة التي من الممكن أن نشعر بها جميعاً فهي أغنية مختلفة.



وكشفت عن أنها قامت بتغيير بعض الأشياء البسيطة بالأغنية، ولكنها منذ المرة الأولى التي إستمعت إليها أعجبت بها كثيراً وشعرت أنها ستكون إضافة لها بمسيرتها الغنائية .

تمثيل شادي

وأشارت سميرة سعيد إلى أن إبنها شادي يرغب في دخول مجال التمثيل ولكنها أوضحت أنها تشعر بالقلق تجاه هذه التجربة لأن الممثل لا بد أن يكون لديه العديد من الأدوات لكي ينجح .



وكشفت سميرة أنها إذا لم تكن مطربة ستكون مهندسة ديكور، لافتةً إلى أن كل ألبوماتها تشبهها فيما عدا أغنية واحدة من أعمالها القديمة ولم تكشف عنها.

المصدر - نواعم