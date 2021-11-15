سميرة سعيد تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بأغنية جديدة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد؛ عن انتهائها من تسجيل وتصوير فيديو كليب أغنية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، سيطلق عليها اسم “جهاز تسجيل”.





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وقالت الفنانة المغربية، بأنّ فيديو كليب الأغنية شهد مشاركة عدد من أبطال التحدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نشرت صورة من كواليس الفيديو كليب تجمعها بهم، وعلّقت عليها بالقول: “طاقة حب صادقة وحقيقية عشتها يوم أمس استعداداً لأغنية جهاز تسجيل”.



وأكدّت بأنّها ستقدم الأغنية لأول مرة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري على مسرح دار الأوبرا في مصر، حيث ستحيي حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.



يذكر أنّ أغنية جهاز تسجيل ستكون من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

المصدر - 218