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الثلاثاء، 25-10-2022 11:31 ص

سميرة سعيد تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة - صورة

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الوكيل الإخباري - شوقت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها لأغنيتها الجديدة "يامي" كاشفة عن موعد طرحها.

ونشرت سميرة سعيد بوستر الأغنية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت معلنة عن طرحها يوم الأربعاء 26 أكتوبر (تشرين الأول) على قناتها بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

وظهرت سميرة في البوستر  بإطلالة مميزة، بشعر أصفر طويل وسلاسل ذهبية طويلة.

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