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الأحد، 13-03-2022 03:14 م

سميرة سعيد تعود الى المغرب بعد عامين من الغياب - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي من بلدها المغرب.

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الصورة تبرز جمال بلدها المغرب وهي تستمتع في ربوعه بعد غياب قصري استمر لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي حتم قيود على السفر.

 

وعلقت سميرة على الصورة قائلة: "بعد غياب سنتين..أعود الى المغرب الحبيب.. وأقوم بجولة في ربوعه.. وكأني أكتشفه مرة اخرى.. إحساسي به مختلف هذة المرة، أتفقد كل رقعة وكل بقعة فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله، دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة".

 



 

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