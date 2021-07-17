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السبت، 17-07-2021 04:47 م

سميرة سعيد تقترب من المليوني مشاهدة في 'Mon Cheri' - فيديو

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الوكيل الإخباري - اقتربت الفنانة المغربية سميرة سعيد من المليوني مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرح أغنيتها الجديدة "Mon Chéri" مساء الخميس الماضي، وتميزت سعيد بإطلالتها المميزة من خلال أزياء وأجواء كلاسيكية تعود لخمسينيات القرن الماضي، من إخراج نضال هاني.

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وحققت الأغنية أصداء إيجابية لدى المتابعين، تحدّثت الفنانة المغربية سميرة سعيد عنها، ووصفتها بالـ"سبعيناتي"، وكشفت أن الموزع الموسيقي للأغنية هاني يعقوب هو من وجه العمل لفترة السبعينيات.


وصرّحت سميرة سعيد بمداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" قائلة إن الفكرة بسيطة والفيديو مبهج: "ستشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، بظهور السيارات القديمة".

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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