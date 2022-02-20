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الأحد، 20-02-2022 04:17 م

سميرة سعيد ورسالة تمرد جديدة

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الوكيل الإخباري - طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "ما استريحتش" وهي السادسة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذي قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس العمل.

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إنتاج جديد
بأغنية جريئة تعيدها إلى رسائل التمرد التي توجهها للرجل من فترة لأخرى، طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "ما استريحتش" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production  وتوزيع شركة Digital Sound.


يُذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضاً أغنية "متاهة" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.. و "Mon Chéri"، كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

 

نواعم 

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