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الإثنين، 10-05-2021 09:50 ص

سمير غانم بحالة خطرة ويدخل في غيبوبة بعد إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - شهدت الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم، تطورات بالغة القلق، خلال الفترة الراهنة، حيث يرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات في مصر.

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وأصيب سمير غانم قبل نحو أسبوعين بفيروس كورونا المستجد وتسبب ذلك في حدوث مضاعفات خطيرة بسبب عامل كبر السن، اضطر معه الأطباء إلى إمكاثه في المستشفى.


وقال مصدر طبي إنه يتابع وضع سمير غانم الصحي، مؤكدا أنه فقد وعيه بسبب توقف أجهزة الجسم عن العمل.

 

ونوه المصدر بأن سمير غانم، يعاني من العديد من الأمراض بينها ”الكلى“، معقبا أن أعراض كورونا عندما بدأت في الظهور كانت في جهازه الهضمي وهو ما ساهم في تطور الوضع بشكل سريع.


وبين المصدر أن ابنتيه دنيا وإيمي تسألان عنه بشكل يومي وتعانيان بسبب تدهور وضعه ولجوء الفريق الطبي المعالج إلى الاستعانة بمضخة تنفس صناعي أملا في إعادته إلى التحسن مجددا.

 

 


إرم

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