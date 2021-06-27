سهرة تجمع بين نبيلة عبيد وأحلام في الامارات - فيديو

الوكيل الإخباري - إلتقت الممثلة المصرية نبيلة عبيد الفنانة الإماراتية أحلام، خلال تواحدها بدبي في الإمارات، وبعد أن حصلت على الإقامة الذهبية هناك؟

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ونشرت عبيد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه مع أحلام وهما تستمعان بأجواء اللقاء، وكانت الأخيرة تحمل الميكروفون وتغني.



وعلّقت عبيد على الفيديو، قائلة: "مع نجمة الامارات العربيه و الخليج الصديقه المطربه احلام و الحفاوه الجميله و الترحاب الكريم ...".



وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبيد، وهي ترقص على أغنية شعبية للفنان المصري محمود الليثي وللفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، إحتفالا بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، وعلّقت: "شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".

المصدر - الفن