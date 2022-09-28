سوسن بدر تكشف عن أفضل الممثلات برأيها

الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية سوسن بدر أن أفضل الممثلات في الجيل الجديد هما منة شلبي ومنى زكي، ومن جيل الممثلات المخضرمات يسرا وإلهام شاهين.

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تصريحات بدر جاءت خلال حلولها ضيفة على الاعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشفت انها تعتبر ان أمير كرارة وأحمد عز يهتمان كثيراً بأعمالهما.



وأعربت بدر في الجزء الثاني من لقائها ان السوشيال ميديا اثرت على سلوكيات الناس، الذين يختبئون وراء الشاشة، ويبعثون بسهامهم المؤذية لأنه يصعب التعرف على هويتهم الحقيقية. وفي سياق آخر قالت إن المواعيد عندها مقدسة.





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