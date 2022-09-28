الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

لبنان .. متظاهرون يحتجون على ملف انفجار مرفأ بيروت

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

الموافقة على طلب تأسيس حزب سما الأردن الديمقراطي

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الخطير لن يعطي شرعية أو أمنا لإسرائيل

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

حماية المستهلك توجه نصائح لتقليل فاتورة الشراء

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الأربعاء، 28-09-2022 10:49 ص

سوسن بدر تكشف عن أفضل الممثلات برأيها

173-184713-sawsan-badr-death-egyptian-cinema_700x400


الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية سوسن بدر أن أفضل الممثلات في الجيل الجديد هما منة شلبي ومنى زكي، ومن جيل الممثلات المخضرمات يسرا وإلهام شاهين.

اضافة اعلان


تصريحات بدر جاءت خلال حلولها ضيفة على الاعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشفت انها تعتبر ان أمير كرارة وأحمد عز يهتمان كثيراً بأعمالهما.


وأعربت بدر في الجزء الثاني من لقائها ان السوشيال ميديا اثرت على سلوكيات الناس، الذين يختبئون وراء الشاشة، ويبعثون بسهامهم المؤذية لأنه يصعب التعرف على هويتهم الحقيقية. وفي سياق آخر قالت إن المواعيد عندها مقدسة.

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
273973Image1

الموت يفجع مكسيم خليل

wael_kfoury_767-orig1544093136-copy

وائل كفوري في البحر الميت 4 تشرين الثاني

124116Image1-1180x677_d

نادين نسيب نجيم تشارك مقطع فيديو وتعتذر من طوني عيسى

العكيد معتز يخرج عن صمته ويرد على انتقادات مخرج باب الحارة-065626d1-28c1-4c9a-bd4e-5a21474fa24f

صورة .. وائل شرف مع ابنتيه في باب الحارة

286551

عمل جديد للفنان حسين فهمي في رمضان المقبل

ابنة-معتصم

أحدث ظهور لابنة معتصم النهار مع والدتها -صورة