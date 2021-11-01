سوسن بدر تنصح متابعيها..وتستعد للسفر إلى السعودية

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية سوسن بدر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في مناسبة احتفال.



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بدت مذهلة في فستان ازرق اللون وتفاعل معها المتابعون مبدين اعجابهم بتسريحتها ورشاقتها.

في سياق آخر اسدت الفنانة المصرية سوسن بدر نصائح لمتابعاتها بعدم اللجوء الى صبغ الشعر بصورة متواصلة، لان لهذا الامر مضاره على الشعر. كما نصحتهم بعدم تناول النشويات والسكريات والمأكولات الدسمة بهدف الحفاظ على جسم رشيق وصحة ممتازة.

هذا وستسافر الممثلة المصرية سوسن بدر في نهاية شهر نوفمبر المقبل الى السعودية بهدف الإتفاق على مشروع فني جديد سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

المصدر - الفن