سيرين عبد النور تخطف الأنظار في آخر ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - تواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالتسويق لمسلسلها الجديد "فرصة عمر"، فنشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من إطلالتها بالمسلسل، الشعر الأسود الطويل وتسريحة "الغرة" وهي تجلس على كرسي فخم، وعلّقت طارحة على الجمهور أسئلة: " شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل اذا هدفها اكبر من المال ؟".

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"دور العمر" وهو من إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة عادل كرم ، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان وميرنا مكرزل.





المصدر - الفن