سيرين عبد النور تنشر صورتها برفقة والدتها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عندما كانت طفلة صغيرة جداً حيث ظهرت في الصورة وهي تحاول المشي ووالدتها تمسك بها.
وعلّقت سيرين على الصورة: " الطفولة أجمل حكاية بريئة لو استطعت الرجوع اليها لمكثت بها أبد الدهر.. صورة انا وأمي".
ونالت الصورة إعجاب متابعي سيرين الذين تفاعلوا معها بشكل كبير وأكدد عدد من متابعيها ان هناك شبه بينها وبين والدتها وأن ابنها كريستيانو يشبهها أيضاً.
الطفولة أجمل حكاية بريئة— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 13, 2021
لو استطعت الرجوع اليها
لمكثت بها أبد الدهر #سيرين_عبدالنور 👶🏻
صورة انا وأمي pic.twitter.com/BUiDXYD4ro
المصدر - سيدتي
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