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الثلاثاء، 03-11-2020 08:57 ص

سيرين عبد النور تنفي شائعات انفجار منزل محمود نصر

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الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ما تم تداوله من انباء حول إنفجار وقع في منزل الفنان السوري محمود نصر بسبب قارورة غاز، وتعرضه للإصابة نقل على اثرها إلى المستشفى.

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حيث انها نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة للخبر المفبرك، وارفقته بتعليق قالت فيه :"حكيت محمود نصر وهو تمام والقصة كلها اشاعة نشكر الله صديقي انت بخير".


وبدوره علّق نصر قائلاً:"شكراً سيرين الغالية.. شكراً للجميع على محبتكن و لهفتكن انا بخير و الحمدلله".

 

 

 

المصدر : الفن 

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