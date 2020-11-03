سيرين عبد النور تنفي شائعات انفجار منزل محمود نصر

الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ما تم تداوله من انباء حول إنفجار وقع في منزل الفنان السوري محمود نصر بسبب قارورة غاز، وتعرضه للإصابة نقل على اثرها إلى المستشفى.

اضافة اعلان



حيث انها نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة للخبر المفبرك، وارفقته بتعليق قالت فيه :"حكيت محمود نصر وهو تمام والقصة كلها اشاعة نشكر الله صديقي انت بخير".



وبدوره علّق نصر قائلاً:"شكراً سيرين الغالية.. شكراً للجميع على محبتكن و لهفتكن انا بخير و الحمدلله".



شكراً للجميع على محبتكن و لهفتكن

انا بخير و الحمدلله ..🤍 شكراً سيرين الغالية..شكراً للجميع على محبتكن و لهفتكنانا بخير و الحمدلله ..🤍 https://t.co/UHM0bpbzE6 November 3, 2020

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة













