سيرين عبد النور ورامي عياش في مسلسل واحد - صورة

الوكيل الإخباري - كشف المنتج اللبناني صادق الصباح، صاحب شركة الإنتاج "الصباح إخوان" عن عمل سيجمع الفنانين اللبنانيين سيرين عبد النور ورامي عياش عبر منشور له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فنشر صادق صورة ظهرت فيها سيرين ورامي ومخرجة العمل رندة العلم، وعلق قائلاً: "بعون الله بدأ العد العكسي لعمل مختلف يجمع النجمين سيرين عبد النور ورامي عياش بإدارة المخرجة رندة العلم كل التوفيق للجميع".

وأثار الخبر إعجاب المتابعين وأعربوا عن حماسهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل بالتعليقات.

يشار إلى أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "دور العمر" أما رامي فكان له ظهور خاص بمسلسل "عشرين عشرين".



المصدر- الفن