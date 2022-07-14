سيف نبيل يشارك صوراً من حفله الأخير في لبنان

الوكيل الإخباري-نشر الفنان العراقي سيف نبيل مجموعة صور جديدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي من حفله الأخير الذي أحياه، يوم الاثنين الماضي في لبنان ، وسط حضور كبير من الجمهور ومحبيه من مختلف الجنسيات الذين تفاعلوا مع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها.



وأعرب سيف نبيل عن سعادته بهذا الحفل، متوجهاً برسالة إلى محبيه في لبنان حيث علق على الصور قائلاً:" صور حفل الاضحى في لبنان .. تحياتي للبنان وأهل لبنان وكل الجنسيات اللي كانت حاضرة".

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وتفاعل المتابعون مع المنشور وتمنوا له دوام التوفيق والنجاح.









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