سيلين ديون تظهر بشخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون يوم الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "لاف أغين" (Love again) الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

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وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم في السينما!"، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الاسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي "آوتلاندر" (Outlander).



وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في 12 مايو (أيار).

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