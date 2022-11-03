الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الامطار تعود الى المملكة لمدة 3 أيام اعتباراً من هذا الموعد

الحنيفات يطلع على مشروع الزراعة المائية بالتكنولوجيا الحديثة

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

18 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان و16 للقطاعات باليوم الأول

اختتام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض سوفكس 2022

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

الخميس، 03-11-2022 04:05 م

سيلين ديون تظهر بشخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

Celine-Dion-1-678x381


الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون يوم الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "لاف أغين" (Love again) الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

اضافة اعلان


وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم في السينما!"، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الاسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي "آوتلاندر" (Outlander).


وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في 12 مايو (أيار).

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6312f08c42360444ca710556

محمد عطية يُهين أم كلثوم بتصريح مثير للجدل

شجون-الهاجري.jpg3_

شجون الهاجري تعلن عن حماستها لمسلسل 'غسيل'

66270_1

هيا مرعشلي تكشف سبب عدم تقديمها أعمال جديدة

52413-600x330 (1)

جليلة المغربية تكشف كواليس ارتباطها بتامر حسني-فيديو

10sdf_7_0

ضد الريح.. اسم مبدئي لمسلسل منى زكي في رمضان 2023-صورة

20221102115113845

هيفاء وهبي تدعم يسرا اللوزي بعد التنمّر على ابنتها - فيديو

أخبار متعلقة
173-211235-karim-abdelaziz-birthday-3

كريم عبدالعزيز نجم الشباك.. الأعلى إيرادات في السينما المصرية