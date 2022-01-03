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الإثنين، 03-01-2022 01:59 م

سيمون تعود للغناء بألبوم جديد

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الوكيل الإخباري - الفنانة سيمون تعود من جديد للساحة الغنائية بعد فترة غياب وتعود بألبوم لم تُصرح عن تفاصيله بعد.

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وأكدت سيمون في لقاء إذاعي مع برنامج "تليفون وميكروفون و400 مليون" الذي يُذاع من خلال شبكة "صوت العرب" أنها لن تكتفي بالألبوم بل ستقدم مجموعة حفلات داخل وخارج مصر.

 

وكان أحدث أعمال سيمون دورها في مسلسل "قيد عائلي" مع نخبة من النجوم من بينهم بوسي، صلاح عبدالله، الفنان الراحل عزت العلايلي.

نواعم 

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