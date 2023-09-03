الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-09-2023 02:29 م

شائعات تدور حول خطط ارتباط بين احمد ابوهشيمة وفنانة شهرية - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- لا يزال خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا انهما اعلنا الخبر بشكل مفاجئ في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حساباتهما عبر انستغرام، مؤكدين ان الانفصال حصل بالتراضي، ومتمنيين لبعضهما التوفيق في حياتهما.

الا ان الجديد في الموضوع هو ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، حيث انتشرت مجموعة اخبار تشير الى وجود علاقة عاطفية تجمع بسمة بوسيل ورجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة، وان هذه العلاقة هي السبب في حصول الطلاق بين بسمة وتامر.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة تحمل اسم "شاربيليتا" على تويتر، صورة تجمع بسمة واحمد، مرفقة بالتعليق التالي: "هل سيعلن أحمد أبوهشيمة عن علاقته بطليقة تامر حسني؟"، مضيفة: "علمت من مصدر موثوق عن علاقة قوية تجمع احمد ابو هشيمة وطليقة الفنان تامر حسني، المغربية بسمة بوسيل، وهو من شجعها على اعلان الطلاق من اليونان، حيث يتواجدان هناك معا منذ ايام، وهو من يحارب تامر حسني ويضغط على المنظمين لإلغاء حفلاته".

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