شائعات حول اعتزال عادل إمام للفن

الوكيل الاخباري - حسم شقيق الفنان المصري عادل امام المنتج عصام إمام، الجدل بخصوص اعتزال شقيقه عادل إمام، لاسيما وأن الفترة التي مضت شهدت عدة أحاديث بشأن خلود الفنان عادل امام للراحة واعتزاله الفن والتمثيل بصورة نهائية، مستشهدين بأنه أعلن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2021، وهو ما دعم الأحاديث بشأن اعتزاله.

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وقال شقيق الفنان "عصام إمام"، إن الشائعات التي بدأت في الانتشار عقب الإعلان عن عدم مشاركة الفنان عادل إمام في السباق الرمضاني 2021، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه يرى أن الفن لا يوجد به ما يسمى كلمة "اعتزال".



يُذكر أن آخر ظهور للفنان المصري عادل إمام، كان من خلال مسلسل "فالنتينو"، وتم عرضه في دراما رمضان الماضي.

شاشة نيوز

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