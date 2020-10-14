الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تكشف شروط توقف الحظر الشامل بالاردن

وزير الصحة : 50% من الحالات المصابة لا تظهر عليها الأعراض

رئيس الوزراء يوضح بشأن الحظر الشامل وعودة المدارس

الخصاونة : تعيين وائل هياجنة مسؤولا عن ملف كورونا بالاردن

هكذا علقت الملكة على جريمة الزرقاء الوحشية - صورة

منع النشر في جريمة الزرقاء

إغلاق بئر مياه ومحطة تحلية ومسبح في الزرقاء

اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية

أول مؤتمر لوزيري الصحة والإعلام

دراسة تكشف تفاصيل عن مرشحين ومرشحات للانتخابات النيابية




الأربعاء، 14-10-2020 03:29 م

شائعات حول اعتزال عادل إمام للفن

6572401-2060147611


الوكيل الاخباري - حسم شقيق الفنان المصري عادل امام المنتج عصام إمام، الجدل بخصوص اعتزال شقيقه عادل إمام، لاسيما وأن الفترة التي مضت شهدت عدة أحاديث بشأن خلود الفنان عادل امام للراحة واعتزاله الفن والتمثيل بصورة نهائية، مستشهدين بأنه أعلن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2021، وهو ما دعم الأحاديث بشأن اعتزاله.

اضافة اعلان

وقال شقيق الفنان "عصام إمام"، إن الشائعات التي بدأت في الانتشار عقب الإعلان عن عدم مشاركة الفنان عادل إمام في السباق الرمضاني 2021، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه يرى أن الفن لا يوجد به ما يسمى كلمة "اعتزال". 


يُذكر أن آخر ظهور للفنان المصري عادل إمام، كان من خلال مسلسل "فالنتينو"، وتم عرضه في دراما رمضان الماضي.

 

شاشة نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
mohamedsammmmy

اصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

1_42

توم باركر يكشف إصابته بورم في الدماغ

9977452_1602593389

لآخر العمر يجمع وائل رمضان ورنا شميس

8273623_1429768987

اصابة الفنان اللبناني سليم علاء الدين بكورونا

2f3c2e60-90d8-4bb7-b49f-d1ea4c668bb6

فنان شاب شهير يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.. شاهد

1280x960

أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد بمسلسل جديد

أخبار متعلقة
5381031-1864859168

عابد فهد وسلوم حداد يجتمعان بعمل جديد

original

الفنانة السورية الشهيرة بشخصية خيرو تظهر مجددا بعد الاعتزال.. شاهد

hqdefault

صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد

645x344---1539097250193

النجم التركي مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب صادم !

10201725162713

صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

9704_taym1-1

تيم حسن يعلن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد