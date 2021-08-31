شاروخان وديبيكا بادوكون في إسبانيا لتصوير أغنية فيلم Pathan

الوكيل الإخباري - تعهد كلٍ من المنتج "أديتيا تشوبرا" والمخرج "سيدهارث أناند" ألا يدخرا أي جهد لضمان أن يكون تعاونهما القادم Pathan عملًا سنيمائيًا رائعًا للجمهور. وقد أحدث بالفعل فيلم الإثارة، بطولة "شاروخان"، "ديبيكا بادوكون" و"جون أبراهام" في الأدوار الرئيسية، الكثير من الضجة منذ أن وصل إلى ساحة التصوير في نوفمبر من العام الماضي.

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وفي آخر تحديث عن أخبار الفيلم، تشير التقارير أن "شاروخان" و"ديبيكا بادوكون" لن يقوما بتصوير بعض الأجزاء المهمة من Pathan في إسبانيا فحسب، بل سيقومان أيضًا بتصوير أغنية ضخمة في الدولة الأوروبية الجميلة.

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