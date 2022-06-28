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الثلاثاء، 28-06-2022 04:06 م

شاروخان يحتفل بـ 30 عاماً في صناعة السينما ويكشف عن فيلمه الجديد

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الوكيل الإخباري-أكمل النجم العالمي شاروخان 30 عاماً في صناعة السينما، وقد احتفل النجم بالمناسبة بأسلوبه الخاص حيث نشر أول ظهور له من فيلم الحركة والتشويق الذي طال انتظاره "باثان".

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وفي التفاصيل ظهر الممثل البالغ من العمر 56 عاماً في ملصق الفيلم الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بمظهر قاس وشعر طويل ولحية، وهو يحمل بندقية في يده.


وكتب شاروخان معلقاً: "30 عاماً دون أن أحسب لأن حبكم وابتساماتكم كانت لا حدود لها" مشيراً إلى أن الفيلم سوف ينطلق بالهند في 25 يناير 2023.

 


 

الفن

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