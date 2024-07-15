شاعر مصري يكشف مفاجأة بعد زيارته لشيرين

الوكيل الإخباري- قام الشاعر المصري بهاء الدين محمد بزيارة مواطنته النجمة شيرين عبد الوهاب للاطمئنان عليها بعد الأزمات المتكررة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة مع طليقها حسام حبيب.



وطمأن الشاعر جمهور المطربة على صحتها في منشور عبر حسابه على فيس بوك، مشيرًا إلى أنها في أجمل حالاتها مع عائلتها، مؤكدًا استعدادها لطرح أحدث أغنياتها.

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وكتب محمد: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدًا شيرين عبد الوهاب، وبطمنكم عليها، هي في أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهي آخر لمسات لأغاني ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالي وإحساسها العالي".



ومن المرتقب أن تحيي شيرين حفلاً غنائياً في بيروت يوم 20 يوليو (تموز)، ليكون الأول لها بعد تعرضها للاعتداء من حسام حبيب، وتقديمها بلاغًا ضده، ثم التنازل عنه، تجنبًا لزج ابنتها في الأمر وأن يتحول لقضية في المحكمة وعلى مرأى ومسمع الرأي العام.



وتعيش حاليًا شيرين مع والدتها وشقيقها محمد وشقيقتها إيمان، وتنتقل بين المنزلين، ويتردد على زيارتها عدد من أصدقائها ومن داخل الوسط الفني.

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