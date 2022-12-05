شاكيرا ترد على خبر ارتباطها من جديد

الوكيل الإخباري-احتلت المغنية الكولومبية، شاكيرا، عناوين الأخبار بانتظام، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، ومنذ ذلك الحين لاحقتها الشائعات بشأن دخولها في علاقة حب جديدة، وظهر على السطح الكثير من المزاعم، التي تشير إلى وجود شاب في حياتها، وأنها تعيش قصة حب مع مدربها الخاص برياضة ركوب الأمواج.

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وقبل أيام قليلة، أشارت التقارير إلى أن النجمة الكولومبية ربما وجدت الحب مرة أخرى مع مدربها الخاص جوركا إزكورديا، الذي يصغرها بـ21 عاماً.



لكن شاكيرا قررت الخروج عن صمتها، والرد على كل تلك الشائعات، برسالةٍ قوية وجهتها خلال وجودها في المحكمة لحضور جلسة قضية حضانة طفليها، قالت فيها: "احتراماً لولديَّ ولحظة الضعف التي يمران بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات"، مضيفةً أنها ليس لديها شريك أو غيره، وأن كل ما يهمها الآن هو تكريس نفسها بالكامل لولديها ورفاههما.



وأشارت نجمة "واكا واكا"، في تصريحاتها الصحافية التي أطلقتها من أمام المحكمة، إلى أن علاقتها بمدرب "ركوب الأمواج" علاقة احترافية، إذ يعكف على تدريبها على هذه الرياضة.



وبحسب بعض المصادر، فإن جوركا إزكورديا (24 عاماً) كان يعطي دروسًا للعائلة لفترة طويلة، قبل فترة طويلة من الانفصال، وبالتالي أعطى أيضًا دروساً لبيكيه، لذلك ليس غريباً على شاكيرا وابنيها أن يستمروا في ذلك.



وظهرت مزاعم بوجود علاقةٍ تربط شاكيرا، صاحبة الـ45 عاماً، بمدربها، بعد نشر صحيفة "نيسترو دياريو" صوراً حديثة لها ولمدربها، ظهرا فيها وهما قريبان جداً من بعضهما بعضاً، أثناء استمتاع شاكيرا بوقتها في البحر، ودروس ركوب الأمواج.

زهرة الخليج