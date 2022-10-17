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الإثنين، 17-10-2022 12:34 م

شاكيرا تشوق متابعها بمقطع من أغنيتها الجديدة - فيديو

المغنية الكولومبية شاكيرا -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - شوّقت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها لأغنيتها الجديدة بنشرها فيديو على إنستغرام تغني من خلاله مقطعاً من "موتانيا" Monotonía، قبل طرحها 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والتي لم تكشف المزيد من التفاصيل عنها سوى أنها ستكون بالتعاون مع النجم البورتوريكي أوزونا.

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ويبدو أن الأغنية ستكون مستوحاة من أزمتها العاطفية بعد انفصالها عن بيكيه، إذ رجح جمهورها أنها ستحمل كلمات عن الطعن والخيانة خاصة بعد نشر شاكيرا الأسبوع الماضي عبر حسابها فيديو قصير يحتوي على صورة قلب مطعون بالسيف معلقة "لم أقل شيئاً أبداً ولكن الأمر مؤلم...كنت أعرف أن هذا سيحدث"، فيما لم تحدد شاكيرا من أساء إليها ورغم ذلك تشير التكهنات إلى أن المقصود هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

 

 

 

 

 

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