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الثلاثاء، 08-11-2022 11:27 ص

شام الذهبي تغير اسمها وأصالة تعلق على الموضوع

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الوكيل الإخباري - غيرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اسمها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"واختارت شام وصف "شام بنت أصالة الذهبي"، لتحظى بتفاعل وإعجاب جمهورها ومتابعيها وبالأخص والدتها.حيث شاركت والدتها الفنانة السورية أصالة "ستوري" لها عبر حسابها في انستغرام وقالت: "شام روح أصالة ونور عيونها".

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وكانت شام الذهبي شاركت صورة سيلفي لها برفقة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'انستغرام' وكتبت شام في تعليقها على الصورة، واصفةً والدتها: "ملكة عالمي"، وحظيت الصورة بتفاعل وإعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي أصالة وابنتها شام.

 

 

سيدتي 

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