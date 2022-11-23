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الأربعاء، 23-11-2022 04:19 م

شام الذهبي تكشف أسرار تغير شكل أصالة

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الوكيل الإخباري-أجابت شام الذهبي عن السؤال الذي أثار فضول الجمهور، خلال الفترة الماضية، حول سر تغير شكل وملامح والدتها الفنانة السورية أصالة نصري، ونضارة بشرتها وتألقها اللافت في إطلالاتها الأخيرة.

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وخلال حوارها مع الإعلامية، رضوى الشربيني، كشفت شام الذهبي أسراراً عن أسباب اختلاف ملامح أصالة في الفترة الأخيرة.

وكشفت شام أنها افتتحت عيادتها التجميلية في الأساس من أجل والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية مفعمة بالأمومة والحنان، فلطالما صرحت بأنها كانت ترغب دوماً في تعزيز جمال والدتها منذ الصغر.

وقالت شام إنها تحرص على إعطاء والدتها الفيتامينات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة عبر الوريد باستمرار، وتركز بشكل خاص على تنشيطها لتستعيد نضارتها من جديد، وليزداد سُمك البشرة التي تضعف مع مرور الأعوام، كما قامت بإزالة الفيلر من وجهها.

وتابعت شام أن أساس البشرة الجيدة يكمن في نمط الحياة الصحي، الذي تلتزم به أصالة طوال السنوات الماضية، إذ تتناول طعاماً صحياً لتحافظ على جمال بشرتها، وتواظب على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على رشاقتها، بالإضافة إلى حرصها على تطبيق كريمات العناية بالبشرة على مر الأعوام وطيلة فترة شبابها، والتي تساعد على مكافحة التجاعيد، وتحافظ على نضارة بشرتها، ولم تكن تخلد للنوم قبل أن تغسل بشرتها من آثار المكياج التي تسبب علامات تقدم السن.

 

زهرة الخليج

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