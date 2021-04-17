شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة

الوكيل الإخباري- تحدثت شام الذهبي، ابنة النجمة اصالة نصري عن خطوبتها الجديدة التي أعلنت عنها قبل فترة إضافة إلى رأيها في زواج والدتها للمرة الثالثة.



وتحدثت شام في لقاء تلفزيوني عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها قائلة: "كل حاجة مكنش متخطط لها أنا كنت متزوجة واتطلقت وخطبت وفسخت وفي كل دا كنت بتعلم حتى الشخص اللي تزوجته كنت صغيرة وبعرفه من 15 سنة حب الطفولة".



أما عن خطوبتها الجديدة، قالت: "هو اتقدملي وأنا اتفاجأت لأنه أحلى حاجة في الدنيا وكان عاملي مفاجأة حلوة أوي اخدنا وركبنا فلوكة في النيل واتفاجأت بفلوكة تانية كلها ورد وفيها بوستر حاطط فيه صورتي وصورته".

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كذلك أبدت شام رأيها بفكرة زواج والدتها بعد فترة من طلاقها من المخرج طارق العريان قائلة: "لو بيبسطها ويسعدها هحطه فوق رأسي".



وجاء هذا التصريح بعد الجدل الكبير الذي حصل قبل فترة عن زواج أصالة من برلماني مصري، إلا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل النجمة السورية.

المصدر: لها