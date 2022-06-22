شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة وزوجها فائق حسن بمناسبة ذكرى زواجهما

الوكيل الإخباري-هنأت شام الذهبي والدتها الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بالذكرى الأولى على زواجهما.



نشرت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً من حفلها زفافها، ظهرت فيها برفقة زوجها أحمد هلال ووالدتها أصالة وزوجها فائق حسن، وقالت في تعليقها على الصور: "كل عام وانتوا اجمل شيء فحياتي بحبكم قد الدنيا". حيث تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة وتمنوا لوالدتها وزوجها السعادة.

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وكانت أصالة نصري وزوجها فائق حسن تبادلا الكلمات في هذه المناسبة السعيدة.







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