شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

الوكيل الإخباري- وجهت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري ، رسالة مؤثرة لوالدتها، مشيرة الى انها حافظت على نقائها بالرغم من انها تعرضت للظلم والخداع في حياتها.

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ونشرت شام على حسابها عبر انستغرام صورة لوالدتها وكتبت في تعليق : "أنتي أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي، مش لأنك أمي؛ لأ لأنك فعلًا كدا، وتستحقي إني اسخر عمري عشانك أنا وأخواتي، كل يوم بدعي الله إني لآخر لحظة بعمري أكون تحت رجليكي يا كل قلبي ".



وواصلت شام: "قد إيه تعبتي وقد إيه انظلمتي وشقيتي وانصدمتي وانخدعتي، وقد إيه حافظتي على قلبك يظل طاهر ونظيف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي نعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل والقوة والإحساس بالكل، مفيش كلام يعبر عنك، أنت الأصالة كلها، بعشقك يا مامتي، وبنتي، وتوأم روحي، أنت دنيتي كلها، الله يحفظك ويخليكي ليا ولـ الدنيا اللي محتاجة كتير محبتك وصدقك".







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