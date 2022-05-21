شاهد.. آخر صورة للفنان سمير صبري قبل وفاته

الوكيل الإخباري-كشف الممثلة المعتزلة شمس البارودي عن صورة جمعتها مع الممثل الراحل سمير صبري يوم الأربعاء الماضي اي قبل يومين من وفاته، خلال جلسة حضرها كل من زوجها الممثل حسن يوسف وصديقتها الممثلة سميرة أحمد وبعض الأصدقاء.



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وعلقت شمس على الصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتبت : "يوم الأربعاء 18 ايار، جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة، جلس سمير صبري يحكى ذكريات جميلة عن أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام، وضحكنا كتيرا".



وتابعت : "وامس أتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعي مطول ثم صدمنا يوم الجمعة صعدت روح سمير صبري لبارئها رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي أبن الأصول"





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