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السبت، 08-01-2022 12:54 م

شاهد..آيتن عامر تكشف تطورات أزمتها مع ريهام حجاج

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الوكيل الإخباري - تحدثت النجمة آيتن عامر عن القضية وتطورات أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج على خلفية حذف أكثر من نصف مشاهدها في مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض خلال شهر رمضان الأخير، ولم يحقق نسبة مشاهدة عالية.

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وأكدت آيتن في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" أن القضية في المحاكم، وبناء على شهادة الشهود اللي هما المؤلف والمخرج قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية من اكتر من 8 شهور ومش عارفة سبب التأخير".


وأضافت: "اتشال 70% من دوري ده اكتر من نص دوري وانا هاخد حقي".

 

 

 

لها

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