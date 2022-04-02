السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 3.5 مليون حالة إدخال لمستشفيات وزارة الصحة العام الماضي

حمادة: صالات المطاعم جاهزة لاستقبال المواطنين على الافطار والسحور

أول جلسة نيابية في رمضان الاثنين المقبل وهذه تفاصيلها

توضيح من الضمان حول من بلغ سن التقاعد وعليه اشتراكات غير مسددة

أسعار الذهب محليا

هيئة الطاقة تؤكد: تقديم طلبات الاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة مستمر

الصفدي: مستمرون في حشد الدعم لوكالة الأونروا

السعودية .. 10000 ريال غرامة القادمين لأداء العمرة دون تصريح

الاحتلال يغتال ثلاثة شبان جنوب جنين في أول أيام رمضان

تفاصيل أسعار الخضار و الفواكه اليوم السبت

السبت، 02-04-2022 09:34 ص

شاهد..أبطال مسلسل مكتوب عليا يكشفون عن أجواء الكواليس

image-74


الوكيل الإخباري - نشر الممثل أكرم حسني على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحوارات مع أبطال مسلسله "مكتوب عليّا"، والذي بخوض به السباق الرمضاني 2022.

وكشف الفيديو عن أجواء مختلفة وإجابات كوميدية عن أسئلة متعلقة بسيناريو المسلسل مثل الصدف والمكتوب.

اضافة اعلان

 

وظهر بالفيديو كل من أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، محمود السيسي، هلا رشدي، هنا زهران.

 

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
01-04-22-393859515

أحمد حلمي ومحمد هنيدي وحورية فرغلي في السباق الرمضاني

8030171-1767493108

تطورات الحالة الصحية لسمير صبري

5a4a22191d

أحمد العوضي يشوق الجمهور حول خوض ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني-فيديو

19_2022-637843363910147199-14

شاهد..تركي آل الشيخ يروج ل رامز موفي ستار

أمل-عرفة

أمل عرفة ستلعب بطولة عشارية شرف

33-71

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة

أخبار متعلقة
7394946_1632552087

رشا شربتجي تعبر عن مشاعرها خلال مسلسل كسر عضم

88b346ed-2e00-4366-918c-fd376bfd8310_16x9_1200x676

زينة تثير الجدل بفيديو تضمن كلاماً غير مفهوم - فيديو

562201809011053275327

فيديو ..زياد برجي يحتفل بزوجته بـ يوم المرأة العالمي