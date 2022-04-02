شاهد..أبطال مسلسل مكتوب عليا يكشفون عن أجواء الكواليس

الوكيل الإخباري - نشر الممثل أكرم حسني على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحوارات مع أبطال مسلسله "مكتوب عليّا"، والذي بخوض به السباق الرمضاني 2022.



وكشف الفيديو عن أجواء مختلفة وإجابات كوميدية عن أسئلة متعلقة بسيناريو المسلسل مثل الصدف والمكتوب.

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وظهر بالفيديو كل من أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، محمود السيسي، هلا رشدي، هنا زهران.

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