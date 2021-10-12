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الثلاثاء، 12-10-2021 01:40 م

شاهد ...أحدث ظهور لدينا الشربيني يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - دينا الشربيني التي تعيش حالة من النشاط الفني حالياً لسبب مشاركتها بتصوير مشاهدها بمسلسل "آخر دور"، الذي يشاركها فيه عدد من الفنانين، مثل: أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجي وميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، والذي سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية، من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري.

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بالإضافة يعرض لدينا الشربيني فيلمين في دور العرض السينمائية «30 مارس» و «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».

 

تواجدت في الجونة استعداداً لمهرجان الجونة في دورته الخامسة، نشرت دينا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمعها بحسن ابو الروس حيث بدت في اطلالة تشبه الاميرة ياسمين في فيلم علاء الدين. هذا الفيديو حصد الكثير من التعليقات مما جعله يتصدر الترند.

 

 

المصدر - الفن 

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