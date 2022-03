شاهد..أحلام تأسر القلوب على مسرح موريكس دور

الوكيل الإخباري - شاركت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي يوم الأحد، في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2022، حيث تم تكريمها بمنحها جائزة نجمة الغناء في الخليج العربي.



وخطفت أحلام الأنظار بأناقتها بفستان تميّز بلونه الأزرق الزاهي، وتصميمه الرائع الذي مدح رشاقتها وأبرز خصرها النحيل مع أكمام واسعة من الشيفون المطرّز الذي أضفى لمسة أنثوية جميلة على الثوب.



وحضرت أحلام كعادتها برفقة زوجها مبارك الهاجري، الذي حرص على مساندتها والوقوف بجانبها للصعود على المسرح والحصول على جائزتها التكريمية لكونها نجمة الغناء في دول الخليج العربي لهذا العام، وصاحبة أفضل ألبوم غنائي للعام، وخاصة أغنية "حزين".



وفي كلمة ألقتها على المسرح، عبّرت أحلام عن سعادتها وفخرها بإقامة الحفل في دبي، وقدّمت الجائزة في البداية للشيخة فاطمة بنت مبارك، وإلى كل الأمهات.



