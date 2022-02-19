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السبت، 19-02-2022 02:43 م

شاهد- أحلام تتلقى هدية فخمة من إبنة العاهل السعودي

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الوكيل الإخباري - تلقت النجمة أحلام هدية خاصة من ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي عبارة عن ثوب فخم ظهرت فيه أثناء احيائها لجلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية.

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وتألقت أحلام بثوب يشبه العباءة من المخمل الفخم باللون النيلي، ومطرزة بخطوط مبدعة باللون الفضي وبأكمام واسعة مزينة برسوم مبهرة، منحت الإطلالة التي اختارتها لها إبنة الملك السعودي المزيد من الفخامة والرقي.

وأوضحت أحلام في حديث صحفي أن إطلالتها كانت هدية من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وبأنها هي مَن اختارت التطريز والثوب النجدي، وقالت خلال الحوار: "أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم".

 

 

 

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