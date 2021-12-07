شاهد ...أحلام تعلّق على حادثة رفضها إكمال الغناء من أجل طفل

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على صفحتها مجموعة من الصور من حفلها على مسرح في متحف اللوفر في أبو ظبي، وتظهر أحلام في الصور برفقة الطفل الذي طلب منها أن يلتقط الصور برفقتها في الحفل.

اضافة اعلان

وكتبت أحلام تعليقاً على الصور :"هذا ابني الصغير سعيد ابىٰ الا ان يصور معي صورته وابيت ان اغني قبل ان اتشرف بالصوره معاه الله لايحرمني محبه الصغار لان محبتهم صادقه ومن القلب احبك واااايد."

وكان الفيديو الذي انتشر لأحلام برفقة الطفل على المسرح حقق انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أن احلام رفضت اكمال الغناء قبل ان تلتقط الصور مع الطفل، رغم أن الفرقة الموسيقية تابعت عزفها.

هذا ابني الصغير سعيد ابىٰ الا ان يصور معي صورته وابيت ان اغني قبل ان اتشرف بالصوره معاه الله لايحرمني محبه الصغار لان محبتهم صادقه ومن القلب 🇦🇪🙏🏻♥️احبك واااايد pic.twitter.com/qqxdsioRSz December 5, 2021

المصدر -الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

