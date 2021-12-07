الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 02:35 م

شاهد ...أحلام تعلّق على حادثة رفضها إكمال الغناء من أجل طفل



الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على صفحتها مجموعة من الصور من حفلها على مسرح في متحف اللوفر في أبو ظبي، وتظهر أحلام في الصور برفقة الطفل الذي طلب منها أن يلتقط الصور برفقتها في الحفل.

اضافة اعلان

 

وكتبت أحلام تعليقاً على الصور :"هذا ابني الصغير سعيد ابىٰ الا ان يصور معي صورته وابيت ان اغني قبل ان اتشرف بالصوره معاه الله لايحرمني محبه الصغار لان محبتهم صادقه ومن القلب احبك واااايد."

 

وكان الفيديو الذي انتشر لأحلام برفقة الطفل على المسرح حقق انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أن احلام رفضت اكمال الغناء قبل ان تلتقط الصور مع الطفل، رغم أن الفرقة الموسيقية تابعت عزفها.

 

 

 

المصدر -الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
abb65016-c591-4c07-90b0-2c6b88777d38_16x9_1200x676

لعبة نيوتن لمنى زكي يتصدر الترند بعد عرضه على نتفليكس

6685441-894414104

شاهد ...نور الغندور تنشر صوراً لها في الفورمولا 1

m-112

فارس كرم يستعد لإطلاق ميني ألبوم

2021_3_9_19_39_24_72

هبة مجدي تنضم الى فريق المداح 2

9196741_1638861332

تفاصيل إصابة نجل المطرب أبو بارتجاج في المخ

640x480

شاهد...ليلى علوي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء