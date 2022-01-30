الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 30-01-2022 05:01 م

شاهد- أحلام تقدم هدية لـ عبد المجيد عبد الله

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي تقوم بإهداء وشاحها للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، خلال احيائه لحفله الأول على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، معبرين عن مدى تواضعها وحبها لزملائها وزميلاتها في الوسط الفني.

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وتفاعل الجمهور لحظة توجه أحلام إلى المسرح، معتبرين أنها لفتة طيبة ودليل تواضع منها، وصفقوا لها، فيما توجه لها عبد المجيد عبد الله بالشكر والتقدير.

 

 

 

الفن 

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