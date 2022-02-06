الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

قطر تسجل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

الأحد، 06-02-2022 03:24 م

شاهد - أحمد رزق يتحدث عن معاناته من الإكتئاب

20200224183637056


الوكيل الإخباري - خلال لقائه ببرنامج "أحلى كلام"، الذي يقدمه المطرب أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة، تحدث الفنان أحمد رزق، عن طريقة تعامله مع الانتقادات التي يتعرض لها خلال أعماله الفنية، مشيرًا إلى أن الأمر وصل به للاكتئاب يومًا ما.

اضافة اعلان

وقال: "أنا كنت بضايق وباكتئب بالأخص لو النقد قاسي، ولكن لو في حدود الملاحظات عادي مفيش مشكلة، النقد القاسي كان بيخليني اكتئب لكن حالياً مفيش مشكلة ممكن اتقبل عادي".

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1463179

شاهد..ياسمين عبد العزيز تراند على السوشال ميديا

2020_8_31_12_21_1_784

نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

202103080547274727

رفع دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد

maxresdefault

شمس تكشف سر غيابها عن التمثيل وقصة خلافها مع حمو بيكا

2165

نجمة سوبر ستار تدخل القفص الذهبي - فيديو

image (1)

بشرى تتحدث عن الاعتزال