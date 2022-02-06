شاهد - أحمد رزق يتحدث عن معاناته من الإكتئاب

الوكيل الإخباري - خلال لقائه ببرنامج "أحلى كلام"، الذي يقدمه المطرب أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة، تحدث الفنان أحمد رزق، عن طريقة تعامله مع الانتقادات التي يتعرض لها خلال أعماله الفنية، مشيرًا إلى أن الأمر وصل به للاكتئاب يومًا ما.





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وقال: "أنا كنت بضايق وباكتئب بالأخص لو النقد قاسي، ولكن لو في حدود الملاحظات عادي مفيش مشكلة، النقد القاسي كان بيخليني اكتئب لكن حالياً مفيش مشكلة ممكن اتقبل عادي".





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