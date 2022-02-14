شاهد - أحمد فهمي يستعين بسيارته الخاصة للترويج لعمله الجديد

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس عمل بوستر فيلمه الجديد "مستر إكس"، الذي طُرح أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه في الصيف المقبل.
وقال: "البوستر يُعتبر مبدئياً، واستعنت بسيارتي الخاصة التي ظهرت في بوستر العمل"، وأكد أن هذا البوستر مميز ومختلف عن بوسترات الأفلام الكوميدية المعتادة.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي": "نتابع التحضيرات الخاصة بالفيلم، ولم يتم بعد الاستقرار على كل أبطال العمل، وسيتم الكشف عنهم بعد تعاقدهم رسمًياً خلال الفترة المقبلة، والفيلم مختلف وأتمنى أن يرى الناس حجم الجهد المبذول فيه".
🎤 أحمد فهمي ومصمم البوسترات يوسف عادل يكشفون لـ ET بالعربي تفاصيل بوستر فيلم أحمد الجديد "مستر إكس".. 💬"العربية اللي في الصورة عربيتي ولسه في بوستر رسمي هينزل قبل الفيلم"https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/av8bUDPRR1— ET بالعربي (@ETbilArabi) February 13, 2022
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