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الأحد، 19-09-2021 03:29 م

شاهد - أديل تحصد 2 مليون إعجاب على صور بعد ساعات من نشرهما

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الوكيل الإخباري - تعد النجمة البريطانية أديل، مقلة بإطلالتها الإعلامية وحتى على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما تحصد الملايين من علامات الإعجاب على صورها.

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فبعد تسعة أسابيع من آخر صورة عفوية لها التي كانت حققت أكثر من 4 مليون إعجاب في حسابها الخاص، نشرت أديل صورتين جديدتين، خطفت فيهما أنظار المتابعين، وظهرت بفستان باللون الأبيض والأسود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

 

وتفاعل المتابعون مع منشور أديل، وقال أحدهم :"واو رائعة"، بينما سأل كثيرون عن الألبوم، قائلين: "أين الألبوم".


وحصد المنشور الذي تضمن صورتي أديل، أكثر من 2 مليون ونصف المليون إعجاب، بعد ساعات من نشره.

 

المصدر - الفن 

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