شاهد ... أروى تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اليمنية اروى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويق متابعيها بمناسبة طرحها اغنيتها الجديدة. الاغنية بعنوان "قلبي" سيتم طرحها اليوم الساعة الثامنة في توقيت السعودية.
حثت اروى متابعيها على الاشتراك في قناتها في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لكي يستطيعوا الاستماع الى الاغنية وابداء رأيهم بها.
اليوم الساعه ٨ مساءا بتوقيت #السعوديه اغنيتي الجديده #قلبي— اروى - Arwa (@ArwaOnline) January 10, 2022
اشتركوا في قناتي عشان يهمني رايكم لما تسمعوها .. انتم قلبيhttps://t.co/vU0WXBNxqw pic.twitter.com/SgzBr5zbNH
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