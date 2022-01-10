شاهد ... أروى تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اليمنية اروى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويق متابعيها بمناسبة طرحها اغنيتها الجديدة. الاغنية بعنوان "قلبي" سيتم طرحها اليوم الساعة الثامنة في توقيت السعودية.

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حثت اروى متابعيها على الاشتراك في قناتها في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لكي يستطيعوا الاستماع الى الاغنية وابداء رأيهم بها.

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