الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 04:19 م

شاهد ... أروى تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اليمنية اروى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويق متابعيها بمناسبة طرحها اغنيتها الجديدة. الاغنية بعنوان "قلبي" سيتم طرحها اليوم الساعة الثامنة في توقيت السعودية.

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حثت اروى متابعيها على الاشتراك في قناتها في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لكي يستطيعوا الاستماع الى الاغنية وابداء رأيهم بها.

 

 

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