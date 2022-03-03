شاهد - أصالة تروج لأغنيتها الجديدة

الوكيل الإخباري - نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو تروج فيه لأغنيتها الجديدة "جرأة" والتي من المقرر طرحها قريباً.

اضافة اعلان



وعلّقت أصالة على الفيديو قائلةً: "هي الأغنية عملت لي حالة مو عارفه أطلع منّها... وزنها والتكنيك اللي أنا غنّيته ولحن دخلت الاستوديو أتحدّاه بسّ إنّي غنّيه متلّ ماهوّه .. لحن صعب ومليان بساطة مع فلسفة... أغنية من جوّا قلبي حبيتها وفيها تعلّقت وبوعدكم رح تعجبكم".



يُذكر أن أغنية "جرأة" من كلمات الأمير عبد الله بنّ فيصل بنّ يزيد، وألحان وتر، وتوزيع موسيقي هشام السكران.





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









