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الأربعاء، 29-12-2021 01:33 م

شاهد...أقوى تعليق من مدحت العدل على اعتزال أدهم نابلسي

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الوكيل الإخباري - علّق السيناريست مدحت العدل على اعتزال الفنان أدهم نابلسي الغناء بطريقة جريئة، منتقداً ما يحصل عبر وسائل الإعلام.

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وعبّر العدل عن رأيه بالاعتزال خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي بكلمات قوية: "ماحدش يعرف أدهم علشان يتعمل الضجة دي كلها ومحدش عارف هو مين... دا مش تامر حسني بيعتزل علشان الفضائيات كلها تستضيفه".

 

وأضاف: "مشكلتنا دلوقتي الجري ورا الترند، لما تبقى إعلامي مهم وبرنامجي مهم وعارف انه هدفه الفرقعة الإعلامية، انا ليه أساعده وأسلّط الضوء عليه".

وتابع قائلاً: "أنا اسأله ليه، انا اسأل عمرو دياب لما يقرر يعتزل وشخص حقق نجاحات ويريد التخلي عنها، إنت وجودك زي عدمه في الفن فأن تعتزل أو لأ انت حرّ".

ووجّه مدحت العدل رسالة الى أدهم نابلسي جاء فيها: "هو أنت ابتديت علشان تعتزل... وأنا شخصياً ماسمعتش عنك قبل كدة... انت وجودك زي عدمه في الفن.

 

 

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