شاهد.. أمل عرفة تكشف أسرارا عن وفاة والدتها

الوكيل الإخباري - عبّرت النجمة السورية أمل عرفة عن خيبة أملها وخذلانها من الكثير من الأشخاص بعد رحيل والدها الموسيقار سهيل عرفة، مشيرةً إلى أن أحداً لم يساندها في أزماتها.

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وأوضحت أمل خلال استضافتها في برنامج "40" الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار على شاشة "أم تي في" اللبنانية أن رحيل والدها تزامن مع فشل تجربتها الإنتاجية الأولى في مسلسل "سايكو"، وهو ما تسبب في تراكم الديون عليها، وقالت: "بقيت كريشة في مهب الريح طوال عام كامل من دون أن يساعدني أحد".





وأضافت: "طلاقي من الفنان عبد المنعم عمايري زاد من أزمة فقدان والدي، يعني حتى السند يلي كان ممكن ارخي عليه ويساعدني راح".





لها