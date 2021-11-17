شاهد... أول تعليق من روان بن حسين بعد الحكم في اتهامها بغسل الأموال

الوكيل الإخباري - علقت روان بن حسين أمس على قرار القضاء الكويتي في مدى اتهامها بغسل الأموال وتم إدانة الصحفي والمحامي في القضية التي رفعتها روان ضدهما، بتهمة القذف والسب.

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ونشرت روان بن حسين مقطع فيديو على صفحتها كشفت فيه انه صدر حكم بإدانة المحامي فهد أنور الحداد.

وصديقه أبو طلال الحمراني، على خلفية اتهامهما لها ولوالد ابنتها بغسل الأموال. وأكدت روان على ان القضاء الكويتي النزيه قد أنصفها، مؤكدة ان هدفها ليس اي تعويض مادي بل إنصافها وتوضيح الحقيقة الى الجمهو والمتابعين.

المصدر - الفن