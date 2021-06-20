شاهد... أول رد من محمد رمضان على سميرة عبد العزيز

الوكيل الإخباري - حرص الفنان محمد رمضان، على الرد على الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عقب الأزمة الأخيرة المثارة بينهما، وتصريحاتها عن رسالة بعثها لها رمضان تحتوى على ألفاظ بها تطاول عليها، ووصفها فيها بـ"الشحاتة"، بعدما أعلنت أنها لا تقبل تجسيد دور أمه في مسلسل "ابن حلال"، الذي عرض في ماراثون رمضان 2014.



وقال محمد رمضان، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصى على التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حق الرد على قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز.. الكلام اللى قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق.. وعمرى في حياتى ما كلمت حد أكبر منى بالطريقة دي.. وعمري في حياتى ما اتكلمت في التفاصيل دي.. وأكثر شيء أسعدني قبل ما أعمل الفيديو ده جمهوري ما صدقش".

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ويذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حرص على تقديم اعتذار للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان خلال الفترة الماضية، وقال أشرف زكى في تصريحات صحفية إنه وبإسم مجلس النقابة يتقدمون بالاعتذار للفنانة الكبيرة عن ما حدث معها مؤكدا: "إحنا طبعا لسه عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".



وأردف نقيب المهن التمثيلية، مشددا على أن هذا الموقف الذي حدث مع الفنانة سمير عبد العزيز، لن يمر مرور الكرام، وأن المجلسوعدد من نجوم الفن في حالة انزعاج مما حدث من الفنان محمد رمضان تجاها، لئن هذا الخبر يمس رمزا كبيرا من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.



ويشار إلى أن الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، قد كشفت خلال الفترة الماضية فى أحد لقاءاتها الصحفية عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان، بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه"، وذلك قبل أن تتراجع وتؤكد أنه لم يرسل لها أي رسائل.

المصدر - الطريق