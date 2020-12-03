الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 12:30 م

شاهد | أول ظهور لإبنة الفنانين أحمد حلمي و منى زكي

a7dc5bd446fb5b08a481f7841d172da7


الوكيل الإخباري - برزت لي لي ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها مع والديها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 2020 الذي انطلق، الأربعاء.

اضافة اعلان
 

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هذه الصور معيدة في الوقت ذاته نشر فيديو البث المباشر للحفل نقلا عن قناة DMC.


وقالت منى زكي في مقابلة على قناة DMC: "بنتي كمان أول مرة تحضر، هي معي النهاردة أول مرة تحضر معي مناسبة وأنا مبسوطة فيها برصة انها جاءت معي في اللحظة دي.. هي عموما رسامة وبترسم حلو أوي والي هي عاوزاه تعمله انا حبقى سعيدة لما هي تبقى مبسوطة.."

وعقبت زكي على فوزها بجائزة فاتن حمامة: "ده شرف كبير كبير ليا اني أنا يعني أن الجائزة دي تبقى باسم سيدة الشاشة العربية بجد بالنسبة لي شرف كبير وأن اتكرم في نفس السنة بدورة الأستاذ وحيد حامد يعني الناس كلها عارفة الأستاذ وحيد حامد بالنسبة لي ايه وبالنسبة لينا كلنا احنا تربينا على شغله.."

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_320x_850c3137cb96005fa07abafcaeb23cfff53e95f2c2c0e6a5ccb16a6e7b345497

فيلم الصندوق الأسود يحقق ايرادات ضخمة

4978e974d6abed71210df3320fe58e160cb551ae-130819081716

انباء حول انفصال الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

9c61a4e38eb104092b10f4da00288ce4

هنا الزاهد مع محمد إمام في رمضان 2021

20200614221717556

إصابة الفنان مصطفى درويش بالتسمم

823

آسر ياسين يكشف عن عمل فني جديد

3D96B0A2-A71F-4D64-B5B0-AFB63626D844

تامر حسني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار متعلقة
1280x960

أحمد فهمي يثير الجدل بصورة والدته

25-11-20-85634519

ياسمين صبري تثير الجدل بشبهها الكبير مع خطيبة رونالدو .. صورة

_315x420_850c3137cb96005fa07abafcaeb23cfff53e95f2c2c0e6a5ccb16a6e7b345497

الصندوق الاسود لـ منى زكي يحقق نجاحا كبيرا

0000

احمد حلمي يعلق على فيلمه الشهير 'عسل أسود'.. فيديو