شاهد أول ظهور لعبدالله الرويشد بعد وعكته الصحية

الوكيل الإخباري - نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا للصوتيات والمرئيات صورة للنجم الكويتي عبدالله الرويشد، في أول ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية آلمته الفترة الأخيرة، ونقل على إثرها المستشفى.
وشاركت صفحة روتانا صورة جمعت عبدالله الرويشد مع الرئيس التنفيذي للمجموعة الموسيقية سالم الهندي، مطمئنة جمهور سفير الأغنية العربية على صحته، معلقة: "أحدث ظهور لعبدالله الرويشد وهو في صحة جيدة ويبلغكم تحياته ويطمئنكم".
الرئيس التنفيذي لمجموعة #روتانا للموسيقى أ. #سالم_الهندي سفير الأغنية العربية #عبدالله_الرويشد في أحدث ظهور له وهو في صحة جيدة ويبلغكم تحياته ويطمنكم💚🤲🏼— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) May 16, 2024
@Ruwaishid_com @salhendi #أخبار_روتانا#RotanaMusic pic.twitter.com/xkbgMY34i3
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